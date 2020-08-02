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ile kritik görüşme! ve istiyordu

ekiplerinden ile olan sözleşmesi sona eren , CEO'su ile kritik bir görülme gerçekleştirdi. ve Galatasray'ın da istediği tecrübeli ismin 2-3 sezon boyunca oynamak istediği ve ardından antrenörlük hayatına başlamak istediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 19:05 Son Güncelleme: 2.8.2020 19:06 ABONE OL
Nuri Şahin ile kritik görüşme! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Nuri Şahin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a geri dönmek istiyor.

Almanya basının haberine gçre; Nuri Şahin, Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile bir görüşme gerçekleştirdi. Werder Bremen ile olan sözleşmesi sona eren Nuri'nin, Watzke ile olan görüşmesinden herhangi bir detay verilmedi ancak bu görüşmenin transferle ilgili olabileceği vurgulandı.

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nuri Şahin'in 2-3 sezon boyunca futbol oynamak istediği ve ardından antrenörlük hayatına başlamak istediği bilgisi verildi.

DORTMUND'A DÖNMEK İSTİYOR

Nuri Şahin'in kariyerinin sonuna doğru Dortmund'a dönmek istediği ve futbolu da burada bırakarak antrenörlük hayatına geçiş yapmak istediği belirtildi.

Nuri Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, "Kesinlikle antrenör olmak istiyorum. Şimdiden bunun için hazırlanıyorum" demişti.

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Nuri Şahin ile kritik görüşme! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu
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