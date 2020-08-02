Fatih Terim’in planları tutmadı

Pandemi sonrasındaki performansı ile zirve yarışının gerisinde kalan G.Saray'da teknik patron Fatih Terim, yeni sezonda 23. şampiyonluk için daha lig bitmeden ateşi yakmıştı.Yönetim ile yaptığı toplantıda transferde bazı isimler üzerinde yoğunlaşan ve bu oyuncuların da yer aldığı kadronun son halini mutlakaMert Hakan Yandaş ile ilk anlaşan takım olan sarı-kırmızılılar, devreye giren F.Bahçe'nin yaptığı teklifin gerisinde kalınca bu sezonun yıldızı sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu. İkinci darbe Kaan Ayhan'dan geldi. Terim, 2 milyon Euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki oyuncunun işinin bitirilmesini istedi. Maicon'nun bonservisinden 3 milyon Euro bekleyen yönetim hayal kırıklığı yaşadı.Bu iki oyuncunun yanı sıra Arda Turan transferi de Terim'in beklemeye koyulduğu bir diğer isim.bu oyuncu için de beklediği kararın çıkmaması halinde yönetimle iplerin daha da gerilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların transfer yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda olması da planları zedeliyor.Bu sezon Sivasspor forması ile 37 maça çıkarken 10 gol atıp 5 kez de asist yaptı.2 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Kaan Ayhan'ın piyasa değeri ise 7 milyon Euro…