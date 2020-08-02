Fatih Terim’in planları tutmadı

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, transfer yarışında beklediğini şimdilik bulamadı. Talip olunan iki futbolcu da elden kaçtı... Prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran, Kaan Ayhan'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yatıramayıp oyuncuyu Sassoulo'ya bırakan yönetim, Fatih Terim'in planlarındaki iki kritik ismi de alamadı
Pandemi sonrasındaki performansı ile zirve yarışının gerisinde kalan G.Saray'da teknik patron Fatih Terim, yeni sezonda 23. şampiyonluk için daha lig bitmeden ateşi yakmıştı. Ancak geçen süreçdeneyimli teknik adamınbeklentilerinide boşa çıkardı. Yönetim ile yaptığı toplantıda transferde bazı isimler üzerinde yoğunlaşan ve bu oyuncuların da yer aldığı kadronun son halini mutlaka 12 Ağustos'taFlorya'da isteyen Terim'iyine zor günler bekliyor.
MAİCON DA HESAPLARI BOZDU!
Mert Hakan Yandaş ile ilk anlaşan takım olan sarı-kırmızılılar, devreye giren F.Bahçe'nin yaptığı teklifin gerisinde kalınca bu sezonun yıldızı sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu. İkinci darbe Kaan Ayhan'dan geldi. Terim, 2 milyon Euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki oyuncunun işinin bitirilmesini istedi. Maicon'nun bonservisinden 3 milyon Euro bekleyen yönetim hayal kırıklığı yaşadı. Cimbom,Al Nassr'dan gelen1.4 milyon Euro'yuKaan'ın yerine takımaolan borçlarıödemek için kullanıncaoyuncu daSassuolo'nun oldu.
SIRA GELDİ ARDA'YA
Bu iki oyuncunun yanı sıra Arda Turan transferi de Terim'in beklemeye koyulduğu bir diğer isim. Eski kaptanı takımdaisteyen ve bununiçin de yönetime bastırandeneyimli çalıştırıcının bu oyuncu için de beklediği kararın çıkmaması halinde yönetimle iplerin daha da gerilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların transfer yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda olması da planları zedeliyor. Geçen sezon kiralananoyuncularınverimsizliği nedeniyle,1 sezonlukoyunculara da sıcakbakılmıyor.
MERT HAKAN YANDAŞ
Bu sezon Sivasspor forması ile 37 maça çıkarken 10 gol atıp 5 kez de asist yaptı.
KAAN AYHAN
2 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Kaan Ayhan'ın piyasa değeri ise 7 milyon Euro…