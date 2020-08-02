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'den bombası!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden transferde bombayı patlatmak üzere. Sarı-lacivertlilerin, 'in Shanghai takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı ile masaya oturduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 00:58 Son Güncelleme: 2.8.2020 01:06 ABONE OL
Fenerbahçe'den Hulk bombası!

Gelecek sezon hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen Fenerbahçe, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere. Gözünü iyice karartan Başkan Ali Koç, Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı Hulk ile masaya oturdu. İsmi Galatasaray ile de anılan 34 yaşındaki Brezilyalı forvet'le uzun bir görüşme yapan Koç'un bu transferi bitirmek için büyük mesafe kat ettiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR

Çin kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Hulk, geçen hafta "Türkiye'den teklif aldım" diyerek yeşil ışığı yakmıştı. 2016 yılından beri kariyerini Çin'de sürdüren sambacının sosyal medyada Fenerbahçe'yi takip etmesi de dikkat çekiyor. Shanghai SIPG ile 126 maça çıkan dünyaca ünlü süper yıldız, rakip fileleri 69 kez sarsarken, 53 de gol attı. Başkan Ali Koç ile Hulk'un yeniden görüşeceği dile getiriliyor.

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Fenerbahçe'den Hulk bombası!
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