Falcao kalıyor

Galatasaray’ın göndermek için her yolu denediği yıldız futbolcu Radamel Falcao son sözünü söyledi: “Türkiye’yi seviyorum. Burada mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım.”
Giriş Tarihi: 3.8.2020ABONE OL
Galatasaray yönetimi, satmak istediği Radamel Falcao'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmadı ancak İnter Miami dışında Kolombiyalı golcüyle ilgilenen kulüp olmadı. Yakın çevresine, "Türkiye'yi seviyorum.Burada çok mutluyumve 2 yıl daha kalacağım"diyen Falcao ile ilgili şu gelişmeler yaşandı: 1-Takıma verilen iki haftalık izinde Türkiye'den ayrılmayan Falcao, ailesiyle birlikteBodrum'a gitti. 4. çocuğuna hamile olan eşi Lorelei Taron, İstanbul'da doğum yapacak. 2-Falcao ve eşi İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu. Göktürk'tevillada yaşayan Kolombiyalıçift, tatilde kendilerinetaşınma aşamasında yardımcıolan mimarla buluştuve evlerinde yapmak istediklerideğişiklikleri konuştu. 3-Sözleşmesinde 1.9 milyon Euro'yu bulan performans primine sahip Falcao, kalması halinde bonuslarından vazgeçmeye hazır. 4-Yönetimin 'indirim yap' talebine olumlu cevap veren Falcao, yeni sezonda Galatasarayformasıyla başarılı olacağınainanıyor.
YILLIK MALİYETİ 57.5 MİLYON TL
Galatasaray'a 3 sezon için imza atan 34 yaşındaki Radamel Falcao'nun maliyeti de bir hayli kabarık. 5 milyon Euro garantiücreti olan Kolombiyalı yıldız,1.9 milyon Euro'luk da bonuslarasahip. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıllık 7 milyon Euro'yu bulan (57.5 milyon TL) maliyetinde oyuncudan indirim bekliyor. Falcao da bu konuya sıcak bakıyor.
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Galatasaray ile 22 maçta 1484 dakika sahada kalabilen Radamel Falcao 11 gol, 1 asist yaparken, sakatlıkları yüzünden 23 maç kaçırdı. Kolombiyalı, sarı-kırmızılı formayla 4 kez sakatlandı.