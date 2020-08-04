Galatasaray'da son dakika: Onyekuru'dan kötü haber!

Henüz Süper Lig bitmemişken Galatasaray'dan ayrulmak zorunda kalan Henry Onyekuru, sarı kırmızılı camiayı şoke etmişti. Monaco'nun aldığı bu ani karar büyük tepkiyle karşılanmış olsa da, kontratın sona ermesinden dolayı Nijeryalı yıldızın ayrılığına onay verilmek durumunda kalınmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a kiralanacağı, Olimpiakos'a gidebileceği ya da Premier Lig'de kariyerine devam edebileceği bilgisi çeşitli medya organlarında yer almıştı.

Aoifootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Onyekuru, gelecek sezon kendisi hakkında çıkan spekülasyonların aksine Monaco'da kalabilir.

KOVAC ONU DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Niko Kovac, daha önce Bayern Münih'e de Onyekuru'yu istedi ancak o günün şartları buna izin vermedi.

Hırvat teknik direktör, aldığı kararla 2020-21 sezonunda Henry Onyekuru'yu kadrosuna değerlendirecek ve onu parlatacak.

Henry Onyekuru, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda yaklaşık 17.5 milyon euro gibi bir bedelle Everton'dan Monaco'nun yolunu tutmuş ancak burada dikiş tutturamamasının ardından yarım sezonluğuna Galatasaray'a kiralanmıştı. (Fotomaç)