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Fabrice N'Sakala: forması giymek için sabırsızlanıyorum

'ın 'dan kadrosuna katmak istediği Fabrice N'Sakala, siyah beyazlı takım, ve Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:31 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:43 ABONE OL
Fabrice N'Sakala: Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, Şampiyonlar Ligi'ni özlediğini ve Beşiktaş'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a gelecek olan 30 yaşındaki futbolcu, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Beşiktaş formasıyla yeni bir maceraya hazırlandığını ve elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen N'Sakala, "Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN ARTI"
Alanyaspor'da birlikta çalıştığı Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Teknik Direktörü olmasının kendisi için önemli bir artı olduğunu söyleyen N'Sakala, Wellinton'un da Beşiktaş'a gelmesi halinde önemli bir transfere imza atılacağını ifade ederek "Wellinton önemli bir oyuncu. Onun da gelmesiyle uyum yakalayacağız. Sergen Yalçın'ın olması da bizim için önemli. Beşiktaş'ın başarısı için mücadeleden vazgeçmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÇOK ÖZLEDİM"
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde yer alacağının hatırlatılması üzerine, "Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim. Daha önce bu platformda forma giymiştim. Şimdi yeni bir şans var. Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Ligde de tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Beşiktaş'ın başka hedefi olmaz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLA BULUŞMAK İÇİN HEYECANLIYIM"
Son olarak Beşiktaş taraftarından bahseden N'Sakala, "Özellikle sosyal medyadan her gün yüzlerce mesaj geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en iyisi. Onlarla bir araya gelmek için çok heyecanlanıyorum. Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Fabrice N'Sakala: Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum
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