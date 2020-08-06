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Galatasaraylı yıldızı reddetti!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yöneticilerin 'a 'ın yıldızını önerdiği öğrenildi. Ancak Yalçın, bir sebepten dolayı bu transfere onay vermedi. İşte yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:54 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:56 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

'ta gelecek sezon için çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan siyah-beyazlılar, adımlarını buna göre atacak.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

'nin harcama limitlerine göre de hareket etmesi gereken 'ta, transferde kiralama yöntemine gidilecek.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

Kiralık sözleşmesi biten Muhammed Elneny ile yola devam etmek isteyen Yönetimi, Mısırlı orta sahayı bir sezon daha kadroda tutabilmek için tüm şartlarını zorluyor.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

Ekonomik konularda daha önce deneyimli oyuncudan kendilerine yardımcı olmasını isteyen siyah-beyazlılar son ana kadar masadan kalkmayacak.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

'ın takımda kalmasını istediği Elneny'nin yıllık ücretinin bir kısmının tarafından ödenmesi konusunda haber bekleyen yönetim, bir yandan alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.


Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

'ın yönetime verdiği raporda Elneny'nin oyun sistemine en uygun isimlerden biri olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

LEMINA'YA RET!

Siyah-beyazlı idarecilerin her türlü olumsuzluğa karşı ile kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı da gündemine aldığı fakat 'ın yüksek maliyeti nedeniyle başarılı oyuncunun üstünde çok fazla durmadığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

Önümüzdeki sezon orta alanda Oğuzhan - Atiba - Elneny üçlüsünü bir arada oynatmak isteyen teknik patron , Mısırlı oyuncunun kadroda tutulamaması durumunda farklı bir çözüm yolu bulabileceğini de yönetime bildirdi.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!

Milliyet'in haberine göre 'ın orta alanı deneyimli oyunculardan oluşturmak istediği ve bu konuda yöneticiler ile fikir birliği içinde olduğu kaydedildi.

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Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldızı reddetti!
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