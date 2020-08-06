Limite rağmen devam

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklamasının ardından acil durum ilan eden Fenerbahçe, dün Başkan Ali Koç önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.Yönetim, her konuda taraftara karşı şeffaf olma konusunda karar aldı.Sarı-lacivertliler ilk adım olarak Tahkim Kurulu'na başvuracak.Bunun dışında Kulüpler Birliği'nden harcama limitlerine ilişkin adım atılmasına yönelik talepte bulunulacak. Ligden düşmenin kaldırılması ve yabancı sayısı konularındaki gibi tüm kulüplerin ortak hareket etmesi istenecek.Fenerbahçe, transfer konusunda ise hazırladığı plana sadık kalacak. Öncelikle yeni teknik direktör Erol Bulut resmen açıklandı. Limit konusunda hem hukuksal hem de finansal tüm yollar zorlanacak.Fenerbahçe yönetimi,transferlerini bitirme aşamasına getirdi. Yurt dışından iseisimleri son noktada.Fenerbahçe yönetimi, limit açılması için satılması ve elden çıkarılması planlanan oyuncularda şartları zorlayacak. Takımdan yüksek bedelle ayrılması beklenen ilk isim Vedat Muriqi olacak. Bunun dışında Zajc, Jailson, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Zanka, Frey, Tolgay, Alper gibi isimlerin gönderilmesiyle limit konusunda rahatlama sağlanacak.Fenerbahçeile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın transferinin harcama limitine takılacağı öne sürülmüştü. Ancak oyuncu bu iddiaya sosyal medyadan yanıt verdi. İdman yaptığı bir videoyu paylaşan Mert Hakan, "Limitless (Limit yok)" notunu düştü ve taraftarlara mesaj gönderdi.Fenerbahçe bugün 3 transferi KAP'a bildirecek. 25 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş'a 4 yıllık imza attıracak olan sarı-lacivertliler, eski yıldızı Gökhan Gönül ile 1+1, Trabzonspor ile sözleşmesini uzatmayan Çekyalı sol bek Filip Novak ile de 3 yıllık mukavele yapacak.Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, harcama limitleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: "Taraftarlarımız merak etmesin, biz bütün transferleri yapacağız.Kimse de sesini çıkartamayacak. Harcama limiti teknik direktörümüzü etkilemeyecektir. TFF'nin zorunlu pozisyonlarından biri teknik sorumlu. Harcama limitini biz zaten hesaplayabiliyorduk. Şaşırdığımız, bizim zaten TFF'nin talimatlarına dayanarak yaptığımız hesaplarda harcama limitimiz eksi çıkıyordu."