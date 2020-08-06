Limite rağmen devam

Fenerbahçe yönetimi, TFF’nin kısıtlamasıyla ilgili izleyeceği politikayı belirledi. Futbol Federasyonu'nun bildirimi sonrası acil koduyla toplanarak konuyla ilgili hukuksal ve finansal tüm yolları zorlama kararı alan sarı-lacivertli yetkililer, transfer rotasından çıkmadan biten isimleri tek tek açıklayacak
Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklamasının ardından acil durum ilan eden Fenerbahçe, dün Başkan Ali Koç önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Yüzde 15 aşım hakkıyla177 milyon 573 bin 89TL'lik limitile bir anlamdatransferyolu kapanansarı-lacivertliler, bundansonra izlenecek yol haritasıüzerine fikir alışverişindebulundu. Yönetim, her konuda taraftara karşı şeffaf olma konusunda karar aldı.
TAHKİM'E BAŞVURU YAPILACAK
Sarı-lacivertliler ilk adım olarak Tahkim Kurulu'na başvuracak. Harcama limitininhesaplanmasına dair itirazlar,kurula yapılacak başvurudaanlatılacak. Bunun dışında Kulüpler Birliği'nden harcama limitlerine ilişkin adım atılmasına yönelik talepte bulunulacak. Ligden düşmenin kaldırılması ve yabancı sayısı konularındaki gibi tüm kulüplerin ortak hareket etmesi istenecek.
İMZALAR PEŞ PEŞE GELECEK!
Fenerbahçe, transfer konusunda ise hazırladığı plana sadık kalacak. Öncelikle yeni teknik direktör Erol Bulut resmen açıklandı. Limit konusunda hem hukuksal hem de finansal tüm yollar zorlanacak. Limitler açıldıkçaoyunculara lisans çıkarılacak. Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş, GökhanGönül, Caner Erkin, FilipNovak, Sinan Gümüş veAlpaslan Öztürk transferlerini bitirme aşamasına getirdi. Yurt dışından ise DiegoPerotti ve Juan Jesus isimleri son noktada.
VEDAT MURİQİ İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Fenerbahçe yönetimi, limit açılması için satılması ve elden çıkarılması planlanan oyuncularda şartları zorlayacak. Takımdan yüksek bedelle ayrılması beklenen ilk isim Vedat Muriqi olacak. Bunun dışında Zajc, Jailson, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Zanka, Frey, Tolgay, Alper gibi isimlerin gönderilmesiyle limit konusunda rahatlama sağlanacak.
MERT HAKAN'DAN MESAJ: LİMİT YOK!
Fenerbahçeile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın transferinin harcama limitine takılacağı öne sürülmüştü. Ancak oyuncu bu iddiaya sosyal medyadan yanıt verdi. İdman yaptığı bir videoyu paylaşan Mert Hakan, "Limitless (Limit yok)" notunu düştü ve taraftarlara mesaj gönderdi.
3 İMZA BİRDEN
Fenerbahçe bugün 3 transferi KAP'a bildirecek. 25 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş'a 4 yıllık imza attıracak olan sarı-lacivertliler, eski yıldızı Gökhan Gönül ile 1+1, Trabzonspor ile sözleşmesini uzatmayan Çekyalı sol bek Filip Novak ile de 3 yıllık mukavele yapacak.
PİRŞEN: GEREKİRSE BUDÜZENLEMEYİ DELECEĞİZ
Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, harcama limitleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: "Taraftarlarımız merak etmesin, biz bütün transferleri yapacağız. Gerekirsebu düzenlemeyi deleceğiz.Bunu yasal olmayan şekillerdedeğil, hukuka uygunyapacağız. Kimse de sesini çıkartamayacak. Harcama limiti teknik direktörümüzü etkilemeyecektir. TFF'nin zorunlu pozisyonlarından biri teknik sorumlu. Harcama limitini biz zaten hesaplayabiliyorduk. Şaşırdığımız, bizim zaten TFF'nin talimatlarına dayanarak yaptığımız hesaplarda harcama limitimiz eksi çıkıyordu."