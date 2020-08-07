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'a geliyor

Alman ekibi ile sözleşmesi sonra eren , yolunda. A Spor'un haberine göre milli futbolcu, 'a olacak.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:26 Son Güncelleme: 7.8.2020 17:41 ABONE OL
Nuri Şahin Antalyaspor'a geliyor

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'le olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.

A spor'un haberine göre tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor yönetimiyle masada olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

İSTANBUL EKİPLERİYLE ANILIYORDU

Milli futbolcu kariyeri boyuncu sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Son olarak ise Alman basını, sarı-lacivertli takıma gelebileceğini iddia etmişti.

Kariyeri boyunca 378 maça çıkan Nuri Şahin 38 gol 65 asist üretmeyi başarmıştı

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Nuri Şahin Antalyaspor'a geliyor
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