Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mehmet Topal Başakşehir'de kaldı!

Son dakika: Başakşehir'de kaldı!

ve 'de yaşadığı şampiyonlukların ardından formasıyla da şampiyonluk kazanarak tarihe geçen , en az bir yıl daha turuncu-lacivertlilerde kaldı.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:48 ABONE OL
Son dakika: Mehmet Topal Başakşehir'de kaldı!

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın kontratını, mukavelede yer alan opsiyonu kullanarak bir yıl uzattığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

2019-2020 sezonu başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası "üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu" unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 7 Ağustos Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları 2020! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi!
Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı! BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a tam destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mehmet Topal Başakşehir'de kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA