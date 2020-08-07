Trabzonspor'a sambacı sol bek! Ön teklifi kabul etti

Filip Novak ile yollarını ayıran Trabzonspor, Norveçli oyuncunun alternatifini Brezilya'da buldu. Bordo mavililerin Fluminense takımında forma giyen sol bek oyuncusu Marlon'a geçtiğimiz günlerde teklif yapmıştı.

OYUNCU TAMAM, SIRA KULÜBÜNDE

61 Saat'in haberine göre; gelen bilgilere göre 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Trabzonspor'un ön sözleşme teklifini kabul etti. Fluminense ile 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun kulübüyle de görüşecek olan Bordo Mavililerin transferi tamamlamaya yakın olduğu öğrenildi. Bu sezon takımıyla 28 maça çıkıp, 1 gol attı ve 2 asist gerçekleştirdi.

TAKİBE ALDI

Öte yandan Marlon sosyal paylaşım platformu instagram'dan Trabzonspor'u takibe aldı.

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