Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a sambacı sol bek! Ön teklifi kabul etti

'a sambacı sol bek! Ön teklifi kabul etti

ile yolların ayrılmasının ardından çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer Fluminense takımında forma giyen sol bek oyuncusu Marlon için atağa kalktı.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 20:32 Son Güncelleme: 7.8.2020 20:43 ABONE OL
Trabzonspor'a sambacı sol bek! Ön teklifi kabul etti

Filip Novak ile yollarını ayıran Trabzonspor, Norveçli oyuncunun alternatifini Brezilya'da buldu. Bordo mavililerin Fluminense takımında forma giyen sol bek oyuncusu Marlon'a geçtiğimiz günlerde teklif yapmıştı.

OYUNCU TAMAM, SIRA KULÜBÜNDE

61 Saat'in haberine göre; gelen bilgilere göre 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Trabzonspor'un ön sözleşme teklifini kabul etti. Fluminense ile 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun kulübüyle de görüşecek olan Bordo Mavililerin transferi tamamlamaya yakın olduğu öğrenildi. Bu sezon takımıyla 28 maça çıkıp, 1 gol attı ve 2 asist gerçekleştirdi.

TAKİBE ALDI

Öte yandan Marlon sosyal paylaşım platformu instagram'dan Trabzonspor'u takibe aldı.

Trabzonspor'a 21'lik golcü! Fırtına Stiven Plaza için devrede

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları takibi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram alış satış altın fiyatları bugün kaç TL?
Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…
Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgisi! 7 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı oranlar...
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi!
YKS tercih ekranı 2020! YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları
Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı! BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'a sambacı sol bek! Ön teklifi kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA