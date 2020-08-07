Trabzonspor'a 21'lik golcü! Fırtına Stiven Plaza için devrede

Sezonu Medipol Başakşehir'in arkasında ikinci sırada bitiren Trabzonspor, gelecek sezon da şampiyonluk yarışında yer alacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç futbolcularla kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer İspanyol ekibi Real Valladolid'de forma giyen 21'lik yıldız Stiven Plaza için devreye girdi.

Bu sezon Real Valladolid'in B takımında forma giyen genç futbolcu 10 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Valladolid'de istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Plaza takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 900 bin euro olan futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

TALİPLERİ ARTTI

Trabzonspor'un takip ettiği genç futbolcunun talipleri de artmaya başladı. Stivan Plaza için Fransa'nın Dijon takımı ile Meksika ekibi Santos Laguna'nın devrede olduğu iddia edildi.