Vedat Muriqi Lazio’ya

Fenerbahçe yeni transferlerini arka arkaya açıkladığı günün sabahında sıcak bir gelişme daha yaşadı. Geçen sezon başındaVedat Muriqi içinGörüşmeler bugün de devam edecek.kârın yüzde 15'ini Çaykur Rizespor'a verecek.Gelen bonservis gelirinin tamamını oyuncu bonservis harcamasında kullanabilecek olan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve geçen sezonu kiralık olarak Celta Vigo'da geçireniçin temaslara başladı. Bonservisi 2022'de bitecek olan Rus golcü için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki forvet, geçen sezon Rusya'da 14 maçta 3 gol, 3 asist üretirken,