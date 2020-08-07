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Lazio’ya

, yıldız golcüsü için dün İstanbul'da İtalyanlarla pazarlığa oturdu. 15 artı 3 milyon Euro'luk ilk teklife sıcak bakan sarılacivertli yönetim, bonusların bonservise eklenmesi için transfer pazarlığına devam ediyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Vedat Muriqi Lazio’ya
KÂRIN YÜZDE 15'İ ÇAYKUR RİZE'YE VERİLECEK
Fenerbahçe yeni transferlerini arka arkaya açıkladığı günün sabahında sıcak bir gelişme daha yaşadı. Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Vedat Muriqi için İtalyan'nın Lazio kulübünden 15 artı 3 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Lazio'nun temsilcisi dün İstanbul'a indi ve yönetici Semih Özsoy ile masaya oturdu. Görüşmeler bugün de devam edecek. Eğer bu transfer biterse Kanarya, kârın yüzde 15'ini Çaykur Rizespor'a verecek.

RUS GOLCÜ SMOLOV IÇIN HAREKETE GEÇILDI
Gelen bonservis gelirinin tamamını oyuncu bonservis harcamasında kullanabilecek olan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve geçen sezonu kiralık olarak Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için temaslara başladı. Bonservisi 2022'de bitecek olan Rus golcü için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki forvet, geçen sezon Rusya'da 14 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, kiralandığı Celta Vigo'da ise 14 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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