Vedat Muriqi Lazio’ya

Fenerbahçe, yıldız golcüsü Vedat Muriqi için dün İstanbul'da İtalyanlarla pazarlığa oturdu. 15 artı 3 milyon Euro'luk ilk teklife sıcak bakan sarılacivertli yönetim, bonusların bonservise eklenmesi için transfer pazarlığına devam ediyor
KÂRIN YÜZDE 15'İ ÇAYKUR RİZE'YE VERİLECEK
Fenerbahçe yeni transferlerini arka arkaya açıkladığı günün sabahında sıcak bir gelişme daha yaşadı. Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyonEuro'ya alınan Vedat Muriqi için İtalyan'nın Lazio kulübünden 15artı 3 milyon Euro'luk bir teklifgeldi. Lazio'nun temsilcisidün İstanbul'aindi ve yönetici SemihÖzsoy ile masaya oturdu. Görüşmeler bugün de devam edecek. Eğer bu transfer biterseKanarya, kârın yüzde 15'ini Çaykur Rizespor'a verecek.
RUS GOLCÜ SMOLOV IÇIN HAREKETE GEÇILDI
Gelen bonservis gelirinin tamamını oyuncu bonservis harcamasında kullanabilecek olan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve geçen sezonu kiralık olarak Celta Vigo'da geçiren FedorSmolov için temaslara başladı. Bonservisi 2022'de bitecek olan Rus golcü için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki forvet, geçen sezon Rusya'da 14 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, kiralandığı Celta Vigo'da ise 14karşılaşmada 2 gol kaydetti.