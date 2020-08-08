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'dan çifte KAP! ve Plaza Castillo açıklandı

Son dakika... 'dan peş peşe iki KAP açıklaması geldi. Bordo-mavili takım önce Norveç'in Rosenborg ekibinde forma giyen 25 yaşındaki orta daha , ardından ise Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferi için kulüpleri ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 21:51 Son Güncelleme: 9.8.2020 00:22 ABONE OL
Trabzonspor'dan çifte KAP! Anders Trondsen ve Plaza Castillo açıklandı

Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde: "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

25 yaşındaki Anders Trondsen orta saha bölgesinde oynuyor. Deneyimli oyuncu Rosenborg formasıyla 23 maçta 1 gol 5 asistle oynadı. Bordo-mavili ekibin bir diğer transferi Castiool ise 21 yaşında ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Yunus Emre Sel'den Trondsen ve Castillo değerlendirmesi

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Trabzonspor'dan çifte KAP! Anders Trondsen ve Plaza Castillo açıklandı
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