Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde: "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

25 yaşındaki Anders Trondsen orta saha bölgesinde oynuyor. Deneyimli oyuncu Rosenborg formasıyla 23 maçta 1 gol 5 asistle oynadı. Bordo-mavili ekibin bir diğer transferi Castiool ise 21 yaşında ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Yunus Emre Sel'den Trondsen ve Castillo değerlendirmesi