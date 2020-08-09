Balotelli çılgınlığı

Beşiktaş İtalyan yıldız Balotelli ile söz kesti, transfer piyasasına damga vurdu. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü golcü ile prensipte anlaştı. İtalyan oyuncunun, küme düşen kulübünden bonservisini bedelsiz olarak alma hakkı bu transferin de önünü açtı
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için gündeme damga vuracak bir yıldızın peşinde… Brescia forması giyen ve takımının küme düşmesi sonrasında bonservisini bedava alma hakkı olan İtalyan oyuncu ile siyah-beyazlılar son aşamaya geldi. İtalyan ekibinden1.5 milyon Euro garantiücret alan ve bonusları bulunanoyuncu için yıllık 1.2 milyonEuro'dan 2 sezon için tekliftebulunuldu.
Kariyerinde Inter, M.City, Liverpool ve Milan formalarını da giyen Balotelli, son olarak Brescia'da şans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'ı istiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyalmedyadan İtalyan golcüyü mesaj yağmurunatuttu. Taraftarlar, İtalyan golcünün Beşiktaş'ta kendisini bulacağını düşünüyor.
Inter ile 3, Manchester City ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Balotelli, 2009- 10'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.
B PLANI:SEFEROVİC
Beşiktaş'ın Balotelli dışında listesinde iki oyuncu daha var… Benfica formasıgiyen HarisSeferovic, Kartal'ın B planı durumunda. 28 yaşındaki oyuncu için yönetimin kiralık teklifi yaptığı ve beklemeye koyulduğu öğrenildi. Listedeki bir diğer oyuncu ise PAOK'tanChuba Akpom… Fenerbahçe'nin de gündeminde olan İngiliz oyuncu için Yunan ekibine 2milyon Euro'lukteklif iletildi.
Seferovic, geçen sezon Benfica'da toplam 45 maç oynadı. 9 gol attı, 5 asist yaptı. Yıldız oyuncunun İsviçre Milli Takım'ında da 18 golü bulunuyor.