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çılgınlığı

İtalyan yıldız ile söz kesti, piyasasına damga vurdu. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü golcü ile prensipte anlaştı. İtalyan oyuncunun, küme düşen kulübünden bonservisini bedelsiz olarak alma hakkı bu transferin de önünü açtı

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Balotelli çılgınlığı
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için gündeme damga vuracak bir yıldızın peşinde… Brescia forması giyen ve takımının küme düşmesi sonrasında bonservisini bedava alma hakkı olan İtalyan oyuncu ile siyah-beyazlılar son aşamaya geldi. İtalyan ekibinden 1.5 milyon Euro garanti ücret alan ve bonusları bulunan oyuncu için yıllık 1.2 milyon Euro'dan 2 sezon için teklifte bulunuldu.
Kariyerinde Inter, M.City, Liverpool ve Milan formalarını da giyen Balotelli, son olarak Brescia'da şans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'ı istiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan İtalyan golcüyü mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarlar, İtalyan golcünün Beşiktaş'ta kendisini bulacağını düşünüyor.
Inter ile 3, Manchester City ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Balotelli, 2009- 10'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.



B PLANI: SEFEROVİC
Beşiktaş'ın Balotelli dışında listesinde iki oyuncu daha var… Benfica forması giyen Haris Seferovic, Kartal'ın B planı durumunda. 28 yaşındaki oyuncu için yönetimin kiralık teklifi yaptığı ve beklemeye koyulduğu öğrenildi. Listedeki bir diğer oyuncu ise PAOK'tan Chuba Akpom… Fenerbahçe'nin de gündeminde olan İngiliz oyuncu için Yunan ekibine 2 milyon Euro'luk teklif iletildi.
Seferovic, geçen sezon Benfica'da toplam 45 maç oynadı. 9 gol attı, 5 asist yaptı. Yıldız oyuncunun İsviçre Milli Takım'ında da 18 golü bulunuyor.

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Balotelli çılgınlığı
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