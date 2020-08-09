Balotelli çılgınlığı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için gündeme damga vuracak bir yıldızın peşinde… Brescia forması giyen ve takımının küme düşmesi sonrasında bonservisini bedava alma hakkı olan İtalyan oyuncu ile siyah-beyazlılar son aşamaya geldi.Kariyerindeformalarını da giyen Balotelli, son olarakşans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'ı istiyor.Taraftarlar, İtalyan golcünün Beşiktaş'ta kendisini bulacağını düşünüyor.Inter ile 3, Manchester City ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Balotelli, 2009- 10'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.Beşiktaş'ın Balotelli dışında listesinde iki oyuncu daha var…Kartal'ın B planı durumunda. 28 yaşındaki oyuncu için yönetimin kiralık teklifi yaptığı ve beklemeye koyulduğu öğrenildi. Listedeki bir diğer oyuncu iseFenerbahçe'nin de gündeminde olan İngiliz oyuncu içinSeferovic, geçen sezon Benfica'da toplam 45 maç oynadı. 9 gol attı, 5 asist yaptı. Yıldız oyuncunun İsviçre Milli Takım'ında da 18 golü bulunuyor.