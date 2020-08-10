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Gustavo’nun kaderi Riva’ya bağlı!

Fransız kulübü, 8 milyon Euro’luk bonservis önerisini 10’a çıkarttı. teklifi reddedecek gibi gözükse de TFF-Kulüpler Birliği görüşmesi kararın yönünü değiştirebilir

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Gustavo’nun kaderi Riva’ya bağlı!
Fransız kulübü Olympique Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı bitmiyor. Brezilyalı yıldız için temmuz ayı ortasında 8 milyon Euro'luk bir teklif sunan, ancak Fenerbahçe yönetiminin ret yanıtı ile karşılaşan Lyon Kulübü, sarı-lacivertlilere ikinci bir teklif daha sundu ve tam 10 milyon Euro önerdi.

BAŞKAN VERMEK İSTEMİYOR
Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Başkan Ali Koç, Gustavo'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Aynı şekilde Luiz Gustavo da Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Teklifin reddedilmesi beklense de bugün yapılacak TFF-Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak sonuç bu kararın yönünü değiştirebilir.

SATMAK ZORUNDA KALABİLİR
TFF ve Kulüpler Birliği'nin Riva'da bugün yapacağı görüşme sonrası harcama limiti konusunda beklenen esneklik sağlanmazsa, Fenerbahçe 3.5 milyon Euro civarında garanti ücreti olan Gustavo'yu elden çıkarmak zorunda kalabilir. Oyuncuyla ilgili durumun hafta içerisinde netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Gustavo ne yaptı?
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu sezon 28'i ligde 35 maça çıkan Gustavo hem ikili mücadele hem de pas performansıyla öne çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı, yüzde 91 pas başarılı yüzdesi yakalarken, girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 54'ünü kazandı.

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Gustavo’nun kaderi Riva’ya bağlı!
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