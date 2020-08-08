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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de oyuncu arayışları sürüyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, 5 yıldızı daha kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. İşte Kanarya'nın gündemindeki isimler...