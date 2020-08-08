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transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de oyuncu arayışları sürüyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, 5 yıldızı daha kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. İşte Kanarya'nın gündemindeki isimler...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 21:45
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2020/2021 sezonu için hazırlıklarına 'nde start veren 'de çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-lacivertliler, arka arkaya duyurduğu transferlerle rakiplerine gözdağı verdi.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Yaz döneminin ilk günlerinde şimdiden 5 transfer açıklayan Kanarya, ilk olarak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Sözleşmesi sona eren ile yola devam etmeyen , bu bölgeyi de iki takviyeyle güçlendirdi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Sarı-lacivertli takım ile 2+1, 'la ise 3 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

'in yanında bir diğer eski futbolcusu 'ü de renklerine bağlayan Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma yaptı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 5 isim...

Tecrübeli isimlerin yanı sıra yerli ve genç isimleri de kadrosuna katmak için arayışlarını sürdüren yönetim, forması giyen 18 yaşındaki 'u 5 yıllığına renklerine bağladı.

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