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'de son dakika: 'e 3 talip!

'nin en çok tartışılan transferlerinden olan Frey, geçtiğimiz sezon Nürnberg'e kiralanmıştı. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönen İsviçreli golcüye 3 talip çıktı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 13:45 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika: Michael Frey'e 3 talip!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz 2 sezon önce İsviçre'nin Zürih takımında kadrosuna kattığı Michael Frey, istenileni verememiş ve sezon başında Alman ekibi Nürnberg'e kiralanmıştı.

Golcü futbolcu burada da istenilen performansı sergileyemedi ve Alman kulübü, oyuncunun 2.5 milyon euroluk bonservisini ödemeyerek sarı lacivertlilere geri gönderdi.

3 TALİBİ VAR
Fenerbahçe, Frey'i elinden çıkartmak için kara kara düşünürken, Belçika'dan müjdeli haber geldi. Buna göre Frey'e Standart Liege, Anderlecht ve Genk talip oldu.

Henüz resmi temasların olmadığı belirtilen haberde kulüplerin oyuncu için nabız yoklaması yaptığı ifade edildi.

Michael Frey geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 5 gol 5 asist üretmişti.

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Fenerbahçe'de son dakika: Michael Frey'e 3 talip!
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