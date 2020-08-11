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'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler transferdeki ilk harekatında 4 yıldız ismi birden açıklamıştı. Kanarya, biraz soluklanmasının ardından ikinci bir operasyona başlıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef ise hücum bölgesi... İşte yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 08:49
Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken gözler bir yandan da transferinde... İtalyan ekibi, golcü futbolcu için görüşmelere başlarken Kosovalı yıldızın takımlarına katılması yönünde bir hayli çaba harcıyor.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

'da yapılan ön temas sonrası resmi olarak da görüşmeler başlarken sarı lacivertli ekip alternatiflere yönelmiş durumda.

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Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

İngiliz basınında da birçok 'Muriqi'nin ayrılması durumunda ekiplerinden Bristol takımında forma giyen Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı' iddiaları ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

Sarı lacivertliler için gündeme gelen bir diğer isim de Smolov... Celta Vigo'da forma giyen Rus golcüyü de listede tutan 'de 'nun, 'a Fenerbahçe formasını giydirmek için milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptığı da öğrenildi.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

PLAN HAZIR
önderliğinde transferde arka arkaya hamleler yapan , ve Luis Gustavo'dan toplam 30 milyon Euro'luk gelir beklerken alternatif planını da hazırladı.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

'nin Lazio'ya olası satışının ardından alternatif bir plan hazırlayan ve geniş bir santrafor listesi tutan 'de 'nun aklında öncelikli bir isim var.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

RESMİ HAMLE
Everton'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek olan 'un kiralık transferi için resmen devreye giren , A Milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı.

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