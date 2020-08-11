Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız

Sarı lacivertliler için gündeme gelen bir diğer isim de Smolov... Celta Vigo'da forma giyen Rus golcüyü de listede tutan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun, Cenk Tosun'a Fenerbahçe formasını giydirmek için milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptığı da öğrenildi.