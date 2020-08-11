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Fenerbahçe'de son dakika: Transfere 30 milyon Euro! İşte hedefteki 4 yıldız
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler transferdeki ilk harekatında 4 yıldız ismi birden açıklamıştı. Kanarya, biraz soluklanmasının ardından ikinci bir operasyona başlıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef ise hücum bölgesi... İşte yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...
Giriş Tarihi: 11.08.2020
08:49
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
08:49
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