UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan çeyrek final karşılaşmalarında İngiliz ekibi Manchester United ve İtalyan ekibi Inter, yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı finalin son iki takımı ise bugün Wolverhampton – Sevilla ve Shaktar Donetsk – Basel maçlarından sonra belli olacak. Shaktar Donetsk – Basel maçında tur atlayan taraf yarı finalde Inter ile Wolves – Sevilla mücadelesinden tur atlayan taraf ise Manchester United ile karşılaşacak.



Yarı final karşılaşmaları 16 Ağustos'ta oynanacak.



Shaktar Donets – Basel maçında 11'ler

Shakhtar: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antonio, Stapanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Moraes

Basel: Nikolic, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Xhaka, Campo, Frei, Stocker, Cabral, Pululu



SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı Sports 2'den canlı yayınlanıyor.





Wolverhampton – Sevilla maçında 11'ler

Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos



WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Sevilla maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

