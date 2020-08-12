Athletic Bilbao'ya corona virüsü şoku!

La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, yapılan corona virüsü testleri sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 12.8.2020 15:24Son Güncelleme: 12.8.2020 15:25ABONE OL
İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao, sezon öncesi yapılan corona virüsü testlerinden şok bir haber aldı. Bask ekibinin uyguladığı testlerde, 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'dan 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
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