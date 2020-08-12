Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Athletic Bilbao'ya corona virüsü şoku!

'ya corona virüsü şoku!

ekiplerinden , yapılan corona virüsü testleri sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 15:24 Son Güncelleme: 12.8.2020 15:25 ABONE OL
Athletic Bilbao'ya corona virüsü şoku!
İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao, sezon öncesi yapılan corona virüsü testlerinden şok bir haber aldı. Bask ekibinin uyguladığı testlerde, 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'dan 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 11 Ağustos Salı Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması geldi! MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler açılacak mı?
Ronaldo'dan flaş karar! İşte yeni takımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Athletic Bilbao'ya corona virüsü şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA