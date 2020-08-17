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istedi ezeli rakipler kaptı!

Mert ’ın F.Bahçe’ye, ’ın da ’a gidişine engel olamayan ’ın maddi sorunlar yüzünden eli kolu bağlandı. Kaan ve Caner transferlerinde de beklediğini bulamayan Cimbom, bonservisli takviye yapmak için oyuncu satmak zorunda.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Galatasaray istedi ezeli rakipler kaptı!

493 milyon TL ile ligin en fazla harcama limitine sahip takımı olan G.Saray, buna rağmen transferde ezeli rakiplerinden çalım yemeye devam ediyor. Mert Hakan Yandaş'ı F.Bahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in çok istediği Bernard Mensah da Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Maicon'un dışında oyuncu satamayan ve bonservis harcayacak bütçe oluşturamayan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemedi. Yerli sol bek olarak düşünülen Caner Erkin de F.Bahçe'yi tercih etti.

'DEV' GELİR KAYBI!
Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui'yi alan G.Saray'da Kılınç dışında taraftarı memnun eden transfer gerçekleşmedi. Devler Ligi gelirinden mahrum kalan Aslan, istediği oyuncuları rakiplerine kaptırmaya başladı.

BİR GÖRÜŞ: Levent TÜZEMEN
Galatasaray antipatisi!
MERT Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi transferlerinin bir G.Saray yönetimi hatası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Vedat için Galatasaray, Rizespor'a Fenerbahçe'den daha iyi teklif sundu. Hatta Vedat, Galatasaray ile anlaşmıştı ama aldığım bilgiye göre Rize yönetimi, Vedat'a 'Ya Fenerbahçe'ye gidersin ya da bir sene PAF takımda oynarsın' demiş. Mert Hakan, Galatasaraylı olduğunu kendi ifade etti. Hatta Sivas yönetiminden bir dostum bana Galatasaray'a gideceğini söyledi. Bence menajeri aklını çeldi, daha fazla parayla Fenerbahçe'ye gitmesini sağladı. Mensah'ın karışık bir bonservisi vardı. G.Saray çok istekli miydi? Mensah'ı Kayseri Başkanı, Beşiktaş'a verdi. Galatasaray'ın 500 bin Euro'dan fazla kiralama teklifinde bulunduğunu biliyorum. Galatasaray'a Kayseri vermek istemedi. Bazı kulüp başkanları maalesef Galatasaray'a sempati duymadıkları için bu transferler bitmiyor.

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Galatasaray istedi ezeli rakipler kaptı!
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