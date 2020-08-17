Galatasaray'dan iki sürpriz transfer! Fenerbahçe...

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'dan iki sürpriz ! ...

Geride bıraktığımız sezon taraftarlarına hayal kırıklıkları yaşatan , tekrar eski günlerine dönmek için harekete geçti. döneminde istediklerini yapamayan Aslan, Mert Hakan Yandaş'ı 'ye, 'ı Sassuolo'ya ve son olarak Mensah'ı 'a kaptırdı. Galatasaray, flaş bir orta saha transferiyle bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 09:00 Son Güncelleme: 17.8.2020 09:01 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

Sezon başında kadrosunda bulunan Nzonzi, Seri ve Lemina ile yollarını ayıran , bu bölgede forma giyen bir başka isim olan Donk'la 1 yıllık sözleşme yenilemişti.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

'nin açıkladığı ve gelecek sezon yürürlüğe girecek olan yabancı kuralına da uygun hareket etmek isteyen , listesini de buna göre hazırlıyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan 'den iki ismin olduğu öğrenildi.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

EKİCİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE

Takvim'in haberine göre; bunlardan ilki ile olan sözleşmesi sona eren .

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği 'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

'nin bir teklifte bulunmadığı yıldız orta sahanın 'a transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

Aslan'un listesindeki bir diğer isim ise ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren .

Transferde son dakika: Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!

Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor.

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Galatasaray'dan iki sürpriz transfer! Fenerbahçe...
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