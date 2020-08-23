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Ibrahimovic Milan'da kalacak? Menajeri Raiola açıkladı...

Dünyanın en ünlü menajerlerinden olan ve Ibrahimovic ile de çalışan Raiola, İsveçli yıldızın Milan'da kalıp kalmayacağının belli olmadığını açıkladı. İşte Raiola'nın sözleri...

Giriş Tarihi: 23.8.2020 20:18 ABONE OL
Ibrahimovic Milan'da kalacak? Menajeri Raiola açıkladı...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da Zlatan Ibrahimovic belirsizliği sürüyor.

38 yaşındaki yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 1+1 yıllık yeni bir anlaşma sağladığı ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'luk bir sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulüp ile henüz anlaşma sağlamadıklarını açıklayan Raiola, "Ibrahimovic, yarın Milan kampına katılmayacak. Görüşüyoruz ancak henüz anlaşamadık. Sorun para mı? Sadece o değil, sistem ve anlayış konuşuluyor. Biz iyimseriz." dedi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Zlatan Ibrahimovic, 11 gol 5 asist sergiledi.

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Ibrahimovic Milan'da kalacak? Menajeri Raiola açıkladı...
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