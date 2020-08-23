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'den Devler Ligi için sinyali!

Şampiyonlar Ligi, corona virüsü nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynandı. Bunun maçlara heyecan getirdiğini düşünen , uzun vadede bu uygulamayı kalıcı hale getirmeyi düşünebileceklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 19:16 ABONE OL
Ceferin'den Devler Ligi için yeni format sinyali!

UEFA Başkanı Ceferin, corona virüsü salgını sonrası Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan Final 8 formatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni formatın daha eğlenceli olduğunu ifade eden Ceferin, "Şampiyonlar Ligi'ni Final 8 sistemi ile yapmak zorunda kaldık ve yeni bir şey keşfetmiş olduk. Bunu gelecekte kesinlikle düşüneceğiz. 2. maçın olmaması takımları daha ciddi olmaya, gol atmaya ve daha az taktiksel düşünceye itiyor. Bir takım gol attığında, diğerinin de aynı maçta atması gerekiyor." dedi.

"YAYINCILARIN ONAY VERMESİ GEREK"
Yeni formata yayıncı kuruluşların da onay vermesi gerektiğini belirten Sloven yönetici, "Maçlar daha heyecanlı oluyor ancak kesinlikle yayıncıları ve etkilenecek diğer paydaşları da düşünmeliyiz. Maç sayısının düşmesi nedeniyle bunları konuşulmalı. İlginç bir format ama kesinlikle öncekinden daha eğlenceli." diye konuştu.

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Ceferin'den Devler Ligi için yeni format sinyali!
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