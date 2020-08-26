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Son dakika: 'tan Santon atağı! İkinci teklif yapıldı

Son dakika... çalışmalarına devam eden , Davide Santon için yeniden harekete geçti. A 'un haberine göre siyah-beyazlılar, forması giyen deneyimli sağ bek için ikinci teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 18:31 Son Güncelleme: 26.8.2020 19:02 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan Santon atağı! İkinci teklif yapıldı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, sağ bek pozisyonuna Davide Santon'u almak istiyor.

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'nin yolunu tutmasının ardından harekete geçen yönetim, Roma forması giyen sağ bek için yeni teklifini sundu. A Spor'da yer alan habere göre, İtalyan kulübü tarafından ilk teklifi reddedilen Kara Kartal, ikinci kez Roma'nın kapısını çaldı.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl tüm kulvarlarda toplamda 21 kez Roma forması giydi.

Beşiktaş bu yaz Welinton, Mensah ve N'Sakala'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan Santon atağı! İkinci teklif yapıldı

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Son dakika: Beşiktaş'tan Santon atağı! İkinci teklif yapıldı
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