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'ın yenilgisi sonrası Devler Ligi tehlikeye girdi

’ın mağlubiyeti ülke sıralamasını tehlikeye soktu. 0.700 puan farkla gerimizde olan ’ya geçilirsek 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım yollayamayacağız.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 26.8.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası Devler Ligi tehlikeye girdi

UEFA ülke sıralamasında 27.800 puanla 11. sırada bulunan Türkiye, Beşiktaş'ın aldığı yenilgiyle 0.700 puan önünde yer aldığı Ukrayna ile aradaki farkı açma ya da koruma şansını yitirdi.

Ukrayna ekiplerinin farkı eritmesi durumunda 12. sıraya düşecek olan Türkiye, 2022- 23 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek. Türkiye 11. sırada kalırsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın kendi ligini de Devler Ligi gruplarına kalacak potada bitirmesi halinde direkt katılım sağlayabilecek.

30 MİLYON EURO KAÇTI!
Maddi olarak zor günler geçiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grupları şansını kaybederken aynı zamanda yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir gelirden oldu.

Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne katılması durumunda 15 milyon Euro ayak bastı parasının yanında kötü bir performans sergilese bile 15 milyon Euro'ya yakın da yayın geliri elde edecekti. Ayrıca gruplarda alacağı her galibiyetten de 2.7 milyon Euro kazanacaktı.

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Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası Devler Ligi tehlikeye girdi
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