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'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım, stoper takviyesi yapmak istiyor. Luyindama ve Marcao'nun yaşadığı sakatlıkları sonrası bu bölgede sıkıntı çeken Aslan, önümüzdeki sezon için alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray, aradığı stoperi ise 'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 18:01 Son Güncelleme: 27.8.2020 18:08 ABONE OL
Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

çalışmalarını sürdüren ile ilgili 'dan bir iddia ortaya atılmıştı. Galatasaray, Kolombiya'dan 'ı gerçekten transfer mi ediyor? Son gelişmeler neler? Transferle ilgili gelişmeler ve detaylar haberde…

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

GALATASARAY, OSCAR CABEZAS TRANSFERİNİ BİTİRDİ
'da önemli kaynaklar, kadrosunda Luyindama, Emin Bayram, Marcao ve 'ı barındıran 'ın, Kolombiyalı defans oyuncusu ile anlaştığını yazdı.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

CABEZAS, GALATASARAY İÇİN YOLA ÇIKTI
Sol ayağını kullanan 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sözleşmesi sona eren oyuncu statüsünde bulunuyor. Futbolcu, ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

Oscar Eduardo Cabezas Segura, bilinen adıyla , 22 Aralık 1996 doğumlu. doğumlu olan defans oyuncusu Cabezas, Patriotas takımı oyuncusudu. Ancak; kiralık olarak takımına verilmişti.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

OSCAR CABEZAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Ajansspor'un haberine göre Cabezas, Club Juanito Moreno ve Atletico Paranaense'nin genç takımlarında forma giydi. Paranaense ile A takıma çıkan Cabezas, takımda forma şansı bulamadı ve 2017 yılı Ocak ayında Patriotas ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

Futbolcu, ilk profesyonel maçına, 9 Şubat'ta Once Caldas karşısında çıktı ve takımı maçı kazandı.2017 yılında Patriotas ile 34 kez forma giydi ve 24 Ocak 2018'de ekibine kiralık olarak edildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

U17 TAKIMI İLE BAŞARILI İŞLER YAPMIŞTI
Futbolcu, 3 Şubat'ta takımıyla ilk maçına çıktı ve 7 Nisan'da Belgrano'ya karşı profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Ayrıca Cabezas, Arjantin'deki 2013 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda üç ödül kazanarak 'yı U17 seviyesinde temsil etmişti.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

'3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI'
'da yayın yapan El Pais de Cali gazetesinin yazarı Juan Carlos Pamo, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

'ın ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladığını söyleyen Pamo, "Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor. Oscar'ın şu an hiçbir sakatlığı yok. Potansiyeli yüksek bir futbolcu olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu etti. Henüz 23 yaşında. Hava toplarında çok başarılı, güçlü ve teknik bir stoper" dedi.

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Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...
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