Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Bonservisi elinde...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili Kolombiya'dan bir iddia ortaya atılmıştı. Galatasaray, Kolombiya'dan Oscar Cabezas'ı gerçekten transfer mi ediyor? Son gelişmeler neler? Transferle ilgili gelişmeler ve detaylar haberde…
GALATASARAY, OSCAR CABEZAS TRANSFERİNİ BİTİRDİ
Kolombiya'da önemli kaynaklar, kadrosunda Luyindama, Emin Bayram, Marcao ve Ahmet Çalık'ı barındıran Galatasaray'ın, Kolombiyalı defans oyuncusu Oscar Cabezas ile anlaştığını yazdı.
CABEZAS, GALATASARAY İÇİN YOLA ÇIKTI
Sol ayağını kullanan 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sözleşmesi sona eren oyuncu statüsünde bulunuyor. Futbolcu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.
Oscar Eduardo Cabezas Segura, bilinen adıyla Oscar Cabezas, 22 Aralık 1996 doğumlu. Kolombiya doğumlu olan defans oyuncusu Cabezas, Patriotas takımı oyuncusudu. Ancak; kiralık olarak Rosario Central takımına verilmişti.
OSCAR CABEZAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Ajansspor'un haberine göre Cabezas, Club Juanito Moreno ve Atletico Paranaense'nin genç takımlarında forma giydi. Paranaense ile A takıma çıkan Cabezas, takımda forma şansı bulamadı ve 2017 yılı Ocak ayında Patriotas ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Futbolcu, ilk profesyonel maçına, 9 Şubat'ta Once Caldas karşısında çıktı ve takımı maçı kazandı.2017 yılında Patriotas ile 34 kez forma giydi ve 24 Ocak 2018'de Rosario Central ekibine kiralık olarak transfer edildi.
U17 TAKIMI İLE BAŞARILI İŞLER YAPMIŞTI
Futbolcu, 3 Şubat'ta takımıyla ilk maçına çıktı ve 7 Nisan'da Belgrano'ya karşı profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Ayrıca Cabezas, Arjantin'deki 2013 Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda üç ödül kazanarak Kolombiya'yı U17 seviyesinde temsil etmişti.
'3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI'
Kolombiya'da yayın yapan El Pais de Cali gazetesinin yazarı Juan Carlos Pamo, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.
Oscar Cabezas'ın Galatasaray ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladığını söyleyen Pamo, "Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor. Oscar'ın şu an hiçbir sakatlığı yok. Potansiyeli yüksek bir futbolcu olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu transfer etti. Henüz 23 yaşında. Hava toplarında çok başarılı, güçlü ve teknik bir stoper" dedi.