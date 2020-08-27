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’dan hamlesi

Uzun zamandır defansa takviye yapmak isteyen bordo-mavililer Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak için temaslara başladı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 27.8.2020 ABONE OL
Trabzonspor’dan Vitor Hugo hamlesi

Trabzonspor'da merakla beklenen stoper transferi için listenin en üstündeki isme SABAH Spor ulaştı. Bordo-mavililer bir dönem İtalya'da Fiorentina forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo için temaslara başladı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Trabzonspor'un Palmeiras kulübü ile de anlaşması halinde transferin kısa sürede sonuçlanabileceği belirtildi.

SABAH KUVVET AKŞAM TAKTİK

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları dün çift idmanla devam etti. Sabah çalışmasında futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı. Bordo-mavili takım, akşam da taktik ağırlıklı bir çalışma ile günü tamamladı.

2017-2018 sezonu öncesinde Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon Euro'ya transfer olan Hugo, geçtiğimiz sezonun başında ise Fiorentina'dan Palmeiras'a 5.5 milyon Euro'ya geri döndü. Fiorentina ile 54 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu Palmeiras ile de 98 maçta görev yaptı.

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Trabzonspor’dan Vitor Hugo hamlesi
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