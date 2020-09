Sergen Yalçın isyan etti! Hakemler...

The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın genel durumu, PAOK maçı ve Sivasspor maçındaki hakem performanslarını değerlendirdi. Yalçın, "Hakemler ligde inşallah böyle maç yönetmez" dedi.



İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları

"Bu maç iyi oldu, bizim için iyi hazırlık maçı oldu. Çocuklar iyi mücadele ettiler, koştular, bu oyundan, mücadeleden gayet memnunuz. N'Koudou'nun sakatlanması yine bizim için problem oldu. 10 kişi nasıl oynamalıyız, beklemeliyiz, onun da denemesi oldu."



"Bu maçla ilgili söylemem gereken şu, 30. dakikada Dorukhan atılıyor. Hazırlık maçı oynuyoruz, turnuva maçı. Dorukhan'ın pozisyonu faul, zaten hazır olmadığımız dönemde bizi 70 dakika 10 kişi oynatıyorsun, oyuncular hazır olmadan 1,5 katı performans veriyor. İyi mücadele etti çocuklar. Bu maçın sonucu önemli değil, önemli olan oyun anlayışı."



"PAOK maçını neden kaybettik, bununla ilgili detaylı açıklamayı yapacağım. Çok erken bazı şeyleri bekliyoruz, beklememeliyiz. Sezon bitti, 3. bitirdik, UEFA'ya direkt katılmamız gereken bir pozisyon yakaladık, Trabzonspor'un cezasından dolayı Şampiyonlar Ligi bize düştü. Normalde Eylül ayında katılmamız gereken bir turnuvaya, 10 günlük bir hazırlık süreciyle çıktık. Takımı takip etmediği için kimse, aylarca oynamamış oyuncularımızın olduğundan kimse farkında değil."



"10 gün ile maça çıkan bir oyuncu grubu var. Saha içi organizasyon anlamında sıkıntı yaşadık, kabul ediyoruz ama nedenleri var. O kadar sıkıntı yaşadığımız oyunda bile kırılma anları vardı, dönmek için çaba sarf ettik ve dönebilirdik de. Bizim PAOK'a elenmemizin bu kadar tepkiye neden olması çok şaşırtıcı, Yunanistan'ın en güçlü takımlarından. Yeniyiz, hazırlanma zamanı bulamadık ve iyi takımla oynadık."



"O orada oynar mı, bu burada oynar mı.. Lens'i geçen sene en az 5 maçta sağ bek oynattık, niye o zaman söylemediniz? Şimdi mi sağ bek oynayamıyor? İnsanların ne kadar beklediğini gördük. Demeki baya korku salmışız rakiplere ki bu kadar ağır eleştirilerin odağında olduk."



"Takımı kurma aşamasındayız ve çok ciddi eksiklerimiz var. Federasyonun bütçesi var, ekonomik sorunlar var. Zaten kadro kurma sıkıntısı yaşarken bu işlerle uğraşmak zor geliyor."



"Hiç kimse merak etmesin, kimse moralimizi bozamaz. Biz teknik ekip ve yönetim olarak zorluklarla mücadele etmeye hazırız. Taraftarımız yanımızda olsun, başka kimseye ihtiyacımız yok."



"Hakem arkadaşlar böyle yönetirse, bu sene de çok tartışılır. İnşallah böyle yönetmezler. Rakipte hiçbir oyuncu kart görmüyor, burası enteresan."



"Takımda bir oyuncu eksikliği değil, daha fazla eksiklik var. Önümüzdeki hafta basın toplantısında her şeyi söyleyeceğim. Geçen sezonki takımın yüzde 70'i ayrıldı, aldığımız oyuncu 3. 5-6 oyuncuya daha ihtiyaç var. Yönetim transfer için çalışıyor, umarım eksikler bir an önce tamamlanır."



"PAOK'a kaybedebiliriz ama daha ilk maçtan bu kadar tepki... Beşiktaş'la alakası olmayan yazarların bile yazdıklarını anlattılar. Kimse bizi konuşmuyor zannetmesin."

Sivasspor Beşiktaş'ı devirdi!