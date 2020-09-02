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Montero'dan taraftarına mesaj

Yeni sezon şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen , 'den 'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlıların kanalına konuşan yıldız futbolcu, "Ben bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım, taraftarlarımız emin olsunlar." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 21:49 Son Güncelleme: 2.9.2020 22:18 ABONE OL
Montero'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Siyah-beyazlılar İspanyol La Liga takımlarından Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero, siyah-beyazlı takımda çıkış yakalamak istediğini söyledi.

Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı!

Siyah-beyazlı kulübün resmi Youtube kanalına konuşan İspanyol savunma oyuncusu, "Bana güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum. Çalışıp karşılığını vermek ve burada bir çıkış yakalamak istiyorum." diye konuştu.

Özelliklerinden bahseden Montero, "Topla oyunda iyiyimdir. Pozisyon alma ve agresif olmam da diğer özelliklerim." dedi.

TARAFTARA MESAJ

Taraftarlara da mesaj gönderen Montero, "Ben bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım, taraftarlarımız emin olsunlar. Stada gelemiyorlar ama umarım kısa sürede onların sesini statta duyarız. İlk antrenmana çıktım, arkadaşlarımı ve hocama alışmaya çalışıyorum. Dil konusunda kendimi geliştirebileceğim kadar geliştireceğim." ifadelerini kullandı.

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Montero'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
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