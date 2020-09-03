Şenol Güneş maç sonu yorumu: Bugün iştahlı değildik

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta mücadele eden A Milli Takım'ımız gruptaki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten Macaristan maçı açıklaması

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"Rakibin genel olarak teknik kapasitesi ve oyuna hakim olma özelliği var ama daha agresif oynadılar. Özellikle, agresif oyuna cevap vermedik. Topu iyi kullandılar. Defansif ve ofansif olarak beklediğimiz oyun yoktu. Hücumdaki yavaş oyun etkinliğimizi azalttı. Rakip bizi kontrol altına almaya çalışıyordu. Teknik taktik ve fizik olarak daha iyi iş yaptılar.

Hem bireysel hem takım olarak kendi potansiyelimizin altında kaldık. Kıran kırana oyun beklerken olmadı. Bizim için kötü bir oyun oldu. Baraj kurarken bile iştahlı değildik. O kadar oyundan koptuğumuz dönemler oldu. Oyun temposunu koymadığımız zaman rakibin üstün oyunu ortaya çıkar. Rakip, üstün oyununu bizim olumsuz futbolumuzdan ötürü iyi yansıttı. Onlar hak etti. Kötü oyun ve kötü skor.

Sezon başı, az oynayan ve çok oynayanlar var. Tempoları aşağıda olanlar var. 3 gün arayla bu maçları oynatmak kolay değil. Bazı oynayanları yine değerlendireceğiz. Görmek istediğimiz oyuncuları en iyi göreceğimiz maç buydu. Yeni gelenler veya ilk defa oynayanlar var ama takım olarak kötüydük. Oyunda en iyi görevini yapan gol yemesine rağmen Uğurcan'dı. Kalite olarak eksik değildik ama verim olarak düşüktük. Arayışlarımız da işe yaramadı.

Türkiye 0-1 Macaristan | MAÇ SONUCU

Üçlü sistemi de şimdi oynadığımız sistemi de oynayabileceğimiz oyuncular var ama bugünkü maçı kaybetmemizin nedeni sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf görünmesine rağmen onlar da bugün moral ve güven buldular. Daha dirençli ve savaşçıydılar. Sistemle bunu halledemeyiz.

Takımı ben yaptım. Sorumlusu benim. Kendi sahamızda kazanmak isterdik. Uluslar Ligi'nin böyle bir formatı var. Mart ayında hazırlık maçları oynayamadık. Yeni oyuncuları burada göremezsek nerede göreceğiz.

Sol, sağ... O oynadı bu oynadı yerine takım olarak olumsuzduk. Takımı da ben yaptım. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Buradaki oyuncuların çoğunu zaten Mart ayında göremedik. Bugün kötü oynamaları oyuncuların kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez.

Pandeminin gölgesindeyiz. Tüm takımlar için geçerli. Yalnızca liglerin geç başlamasıyla ilgili değil. Avrupa'dan gelen oyuncularımız da var ama onların da sorunları var. Mesela Başakşehir uzun süre oynadı, izin yapmadı. Tatil yapamayan var, çift idmana çıkıp gelen var.

Oyun başında kıran kırana iştahlı maç oynamaya rakip bizden daha hazırdı. Maçın başında ataklarımızı faul ile kestiler. Tamamı ile oyunun hakimiydiler. Bizim oyunumuzu bozup kendi oyunlarını oynadılar. Bizim oyunumuzu bozdular, kendi oyunlarını rahat oynadılar. Kolay top kayıpları yaptık, rakibe baskı kuramadık."