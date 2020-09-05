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Serie A'da dev takas! ...

Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcumuz , bu sezon sakatlıkların da etkisiyle çok fazla forma şansı bulamadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ve Roma Milik - Cengiz Ünder takası üzerinde anlaşmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 16:09 ABONE OL
Serie A'da dev takas! Cengiz Ünder...

İtalya Serie A'da yılın takası gerçekleşiyor. Napoli'nin Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik için girişimlerde bulunan Roma, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis'in ısrarla istediği Cengiz Ünder'i takasta kullanarak transferi bitirmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan gelişmeye göre başkan De Laurentis, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından Cengiz'le bir görüşme gerçekleştirecek.

ÖZEL MÜLKÜNDE KONUK EDECEK!
De Laurentis, A Milli Takımımızın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmanın ardından Roma'ya dönecek olan 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu özel uçağıyla aldırarak Capri Adası'ndaki mülkünde konuk edecek.

İtalyan devi, Cengiz Ünder'i kadroya katarak takımdan ayrılan Jose Callejon'un yerini dolduracak.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Ünder, 3 kez fileleri havalandırmış.

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Serie A'da dev takas! Cengiz Ünder...
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