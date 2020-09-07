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için iddiası

çalışmalarını sürdüren için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin, Inter'de mutsuz olan Danimarkalı yıldız 'i kadrosuna katacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 19:56 Son Güncelleme: 7.9.2020 19:59 ABONE OL
Fenerbahçe için Christian Eriksen iddiası

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü... Sarı-lacivertlilerin Inter'de forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen için devreye girdiği ifade edildi.

Todofichajes'in konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Christian Eriksen, Antonio Conte ile çalışmak istemiyor ve Inter, ayrılık için düğmeye bastı. Geçtiğimiz ocak ayında Tottenham'dan 40 milyon euro bedelle İtalyan devine imza atan Danimarkalı yıldız, Inter'in planlarına uymadı ve bu yüzden yeni bir takım arıyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...
Fenerbahçe, Christian Eriksen ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, yıldız orta saha oyuncusu için Inter'e satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif edecek. Anlaşmaya göre Eriksen'in maaşının yarısını Inter, yarısını ise Fenerbahçe ödeyecek.

Öte yandan Inter, oyuncuyu bonservisiyle elden çıkartmak istiyor ve temel önceliği bu yönde. Ancak, Eriksen için yüklü miktarda transfer teklifi gelmeyeceğini düşünüyor. Türk ekibi önümüzdeki günlerde Eriksen için resmi teklifini iletecek ve bu transfer, Özil'i kadrosuna katamayan Fenerbahçe'yi yeniden yükselişe geçirecek." (Fotomaç)

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Fenerbahçe için Christian Eriksen iddiası
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