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'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

Son dakika haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 'nin belirlediği yeni kurala göre altyapıdan 4 ismi kadroya yazmak zorunda. Bu isimler, Oytun, , , Muhammet Gümüşkaya olacak. Hal böyleyken şu an 27 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması halinde 7 ismi kadroya yazamayacak. Teknik direktör Erol Bulut, bu 7 ismi belirledi. İşte yeni sezonda takımdan ayrılmamaları halinde kadroya yazılmayacak o isimler...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 09:20 Son Güncelleme: 7.9.2020 09:22 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmeleri biten Hasan Ali, , Isla gitti. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat, Lazio'ya satıldı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. , 'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA

Yani 6 futbolcu listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda 'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE: Altay, Harun

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

SAVUNMA: Gökhan, Dirar,
Murat, Novak, Caner, Sadık,
Serdar, Zanka, Lemos

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

ORTA SAHA: Gustavo, Ozan, Mert,
Sosa, Tolga, Jailson, Zajc, İsmail

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

KANATLAR: Ferdi, Deniz, Sinan, Rodrigues

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

FORVET: Thiam, , Frey, Allahyar

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı

(Oytun, , , Muhammet gibi gençler altyapı kontenjanına eklenebiliyor.)

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Fenerbahçe'de şok gelişme! 7 isim kadro dışı
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