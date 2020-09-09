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'den Etebo yorumu! "Savaşçı bir karakteri var"

Başkanı , yeni Etebo'nun imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu. Cengiz, Nijeryalı orta saha ile ilgili, "Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 21:57 ABONE OL
Mustafa Cengiz'den Etebo yorumu! Savaşçı bir karakteri var

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte imza töreninde yer alan başkan Mustafa Cengiz, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Etebo'nun savaşçı bir yapısının olduğunu ve Galatasaray'a faydalı olacağına inandığını belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın."

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Mustafa Cengiz'den Etebo yorumu! "Savaşçı bir karakteri var"
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