Son dakika: Galatasaray Etebo transferini açıkladı

Uzun süredir orta saha transferi için çalışan Galatasaray, Stoke City'den Etebo'yu kiraladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçti ve resmen sarı-kırmızılı takıma imza attı. Transferin detayları da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETEBO: ÇOK MUTLUYUM

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren Etebo, "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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