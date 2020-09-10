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'de Novak ve kadroda yok

'in açılış maçında ile deplasmanda karşılacak olan 'de Novak ve kafileye dahil edilmedi.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 17:45 Son Güncelleme: 10.9.2020 18:01 ABONE OL
Fenerbahçe'de Novak ve Mert Hakan Yandaş kadroda yok

2020-2021 sezonu Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'te ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

NOVAK VE MERT HAKAN YOK

beIN Sports'un haberine göre hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş zorlu Rizespor maçı kafilesine dahil edilmedi.

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Fenerbahçe'de Novak ve Mert Hakan Yandaş kadroda yok
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