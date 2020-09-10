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'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

Son dakika haberleri: 'de maçıyla 20. şampiyonluk için maratona başlayacak olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. 'nin Lazio'ya satılmasının ardından sarı-lacivertlilerin bu bölgeye kimi alacağı merak konusuydu. Zahavi ve Cavani gibi isimlerle adı anılan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ilk sıraya yerleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 08:20 Son Güncelleme: 10.9.2020 08:21 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

'in Lazio'ya transferinin 1-2 gün içinde resmileşmesi beklenirken 'nin Kosovalı oyuncunun yerini kiminle dolduracağı belirsizliğini koruyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

Gündemdeki isimlerden Eran Zahavi menajerinin sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle askıya alınırken, Nikola Kalinic'e de resmi siteden yalanlama geldi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

Yönetimin ismi henüz basına sızmayan bazı isimlerle görüştüğü öğrenilirken, B planı olarak ise sürpriz bir ismin yedekte bekletildiği konuşulmaya başlandı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

22 GOL ATTI

ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Senegalli forvet henüz kimseyle anlaşmadı. 'ın da ilgilendiği Cisse'nin eski hocası 'tan haber beklediği belirtiliyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

'nin görüştüğü diğer oyuncularla anlaşamaması halinde Cisse'ye imza attıracağı ileri sürüldü.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 'de 22 gol atarak, 24 golle krallığı kazanan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

İlerleyen yaşına rağmen gol yollarında etkinliğini sürdüren 'nin 'i tanıması avantaj olarak gösteriliyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...

Bonservisinin elinde olması, 'un neler yapabileceğini bilmesi de transferini cazip hale getiriyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Muriqi'nin yerine...
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