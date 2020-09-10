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Son dakika: Başakşehir'de!

'de sezonu şampiyonlukla noktalayan 'de çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rafael'i açıklayan turuncu-lacivertliler, Belçikalı yıldız 'nin transferini de resmen duyurdu.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 13:11 ABONE OL
Son dakika: Nacer Chadli Başakşehir'de!

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rafael'i açıklayan turuncu-lacivertliler, Belçikalı yıldız Nacer Chadli'nin transferini de resmen duyurdu.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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Son dakika: Nacer Chadli Başakşehir'de!
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