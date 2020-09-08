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futbolcu 'i kadrosuna kattı

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Medipol , yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, sağ bek 'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 17:47 Son Güncelleme: 8.9.2020 18:28 ABONE OL
Başakşehir Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Başakşehir Rafael transferini bu video ile duyurdu!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.

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Başakşehir Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı
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