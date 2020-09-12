Galatasaray Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Gaziantep FK maçıyla açtı.

Sarı-kırmızılılar Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren goller Falcao (2) ve Emre Kılınç'tan geldi.

Geçtiğimiz sezonu 6'ncı sırada bitiren Galatasaray bu galibiyetle yeni sezona mutlu bir başlangıç yaptı.

FALCAO 2 GOLLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının da hedefi olan Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Kolombiyalı golcü zorlu karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

ARDA TURAN 3 BİN 403 GÜN SONRA G.SARAY FORMASINI GİYDİ

Galatasaray'dan 2011'de ayrılan ve 9 yıl sonra yeniden dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı formayı 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sırtına geçirdi.

Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.

2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.

Arda Turan, karşılaşmaya Galatasaray'ın kaptanı olarak çıktı.

3 YENİ TRANSFER KADROYA ALINMADI

Galatasaray'da üç yeni transfer maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın yeni oyuncularından Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ile Oghenekaro Etebo, maç kadrosu dışında kaldı.