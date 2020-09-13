Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eddie Newton'dan derbi öncesi Sörloth açıklaması!

'dan derbi öncesi açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. ile ilgili konuşan teknik adam, "Sörloth’un bizimle olması tabi ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth’un yokluğu bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 19:52 Son Güncelleme: 13.9.2020 19:53 ABONE OL
Eddie Newton'dan derbi öncesi Sörloth açıklaması!

Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton , Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE NEWTON'IN AÇIKLAMALARI:

Sözlerime başlamadan önce Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sakatlıklar futbolun içerisinde var. Ne yazık ki kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Arkadaşlarımız maça adapte oldu ve en iyisini yapmaya çalışacağız.

Sörloth'un bizimle olması tabi ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek.

Trabzonsporlu Sörloth’un aklını çeldiler!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü! Uzmanlar dikkat çeken altın yorumu yaptı: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüştüğü ortaya çıktı
Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!
Vücuttaki tüm zehri atan gıda...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları burada
Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı? Masterchef’te eleme adayları kim oldu?
Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül
ARKADAŞINA GÖNDER
Eddie Newton'dan derbi öncesi Sörloth açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA