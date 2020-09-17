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'dan tarihi başarı! Avrupa maçlarında...

'nde deplasmanda temsilcisi ile karşılaşan , rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Bu sonuçla, sarı kırmızılı takım Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 21:34 ABONE OL
Galatasaray'dan tarihi başarı! Avrupa maçlarında...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü oynadığı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 286. mücadelesine çıktı. Sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı. Aslan geride kalan 286 karşılaşmada 111 defa mağlup olurken, 75 kez de berabere kaldı.

Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 380 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.

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Galatasaray'dan tarihi başarı! Avrupa maçlarında...
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