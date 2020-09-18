Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

'ın maçı muhtemel 11'i

'e Tranzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan , ligin 2. haftasında 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan N'Koudou ve ile yani transferler Josef De Souza ve maçta forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 12:14 Son Güncelleme: 18.9.2020 12:17 ABONE OL
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'e Tranzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2'nci hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

Siyah beyazlılar Antalyaspor engelini de kayıpsız geçerek hem ligde ikide iki yapmak, hem de hafta içi oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3 eleme turu maçına moralli çıkmak istiyor.

TAKIMI YARDIMCI ANTRENÖR MURAT ŞAHİN HAZIRLADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Covid-19 olmasıyla takımı yardımcı antrenör Murat Şahin yönetmeye başlamıştı. Trabzonspor maçında başarılı bir sınav veren Murat Şahin, Antalyaspor maçı hazırlıklarını da yöneten isim oldu ve yarın akşam saha içinde yine takımın başında olacak.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'la beraber sakatlıkları geçmeyen N'Koudou ve Oğuzhan da Antalyaspor karşısında yer alamayacak. Ayrıca, antrenman eksikliğinden dolayı yeni transfer Josef De Souza ve lisans için bekleyen Francisco Montreo da kadroda olmayacak.

Yardımcı antrenör Murat Şahin'in Trabzon'da kazanan kadroyu bir zorunlu değişiklik dışında Antalyaspor'a karşı bozması beklenmiyor. Bu zorunlu değişiklik ise sakat olan Oğuzhan'ın yerine oynayacak oyuncu da yapılacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Kalede Ersin'le başlayacak olan Şahin, defans dörtlüsünü Necip-Vida-Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada Oğuzhan'ın yerine Dorukhan'ın görev yapması beklenirken Mensah, Hasic ve Boyd hücumdaki diğer futbolcular olacak. Siyah beyazlılar Antalyaspor'a karşı yine Cyle Larin ile gol arayacak.

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki on birinin Ersin-Necip-Vida-Welinton-N'Sakala-Atiba-Boyd-Dorukhan-Mensah-Hasic-Larin şeklinde olması bekleniyor.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz! Nikola Kalinic'ten Beşiktaş'a müjdeli haber!

Gökhan Töre Beşiktaş'a döndü

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti
Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…
SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklama
Haftanın BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Son dakika haberi: Şüpheli intihar! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide ölü olarak bulundu
SON DAKİKA: Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul sınavları açıklaması! 2020 Okul sınavları nasıl, ne zaman olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA