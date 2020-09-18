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Denizlispor 'le anlaşma sağladı

Son dakika haberleri... takımlarından , bir süredir ilgilendiği transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun yıllar forması giyen Sırp savunmacı, önümüzdeki günlerde 'ye gelerek yeşil-siyalı takıma imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:57 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:59 ABONE OL
Denizlispor Neven Subotic'le anlaşma sağladı

Süper Lig'de yarın 2. hafta maçında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, haftalardır peşinde koştuğu Neven Subotic ile anlaşma sağladı.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen deneyimli stoperin Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçtiği ve yönetimin 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkıştığı bildirildi. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

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Denizlispor Neven Subotic'le anlaşma sağladı
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