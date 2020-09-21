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'ye Cavani'den kötü haber! ...

Son dakika haberleri... Kosovalı golcü 'yi Serie A ekibi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'nin forvet için gündemine aldığı isimlerden biri de Cavani oldu. Sarı lacivertli takıma Urguaylı forvetten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 18:30 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Cavani'den kötü haber! Real Madrid...

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Edinson Cavani olmuştu. Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

ATLETICO DA TALİP OLDU
PSG ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, Real Madrid'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de takıma kaznadırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini Barcelona'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.

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Fenerbahçe'ye Cavani'den kötü haber! Real Madrid...
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