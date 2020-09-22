Flamengo'da 7 futbolcuda corona virüsü! Diego Ribas...

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, 7 oyuncusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesine rağmen Libertadores Kupası'nda maça çıkacak. Virüse yakalanan 7 oyuncudan biri olan eski Fenerbahçeli Diego Ribas, "Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu. Elimden geldiği kadar iyiyim. Evimden uzakta bu yaşadıklarım, çok nahoş bir durum." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Libertadores Kupası maçları nedeniyle Ekvador'da bulunan takım kafilesine yapılan son testlerde 7 oyuncuda yeni tip corona virüsüne rastlandığı ve adı açıklanmayan söz konusu oyuncuların otelde karantina altında tutulduğu belirtildi.

7 oyuncusu corona virüsüne yakalanan Flamengo, Ekvadorda maça çıkacak Diego Ribas da pozitif...

DIEGO RIBAS DA POZİTİF! "VÜCUDUMDA AĞRILAR VAR...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 35 yaşındaki Flamengolu futbolcu Diego Ribas ise sosyal medya hesabından Kovid-19'a yakalananlar arasında yer aldığını belirterek, "Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu. Elimden geldiği kadar iyiyim. Evimden uzakta bu yaşadıklarım, çok nahoş bir durum." ifadelerini kullandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada ise, Flamengo'nun yedek listesinde yer alan futbolcularla yarın TSİ 01.15'te Ekvador ekibi Barcelona SC ile grup maçına çıkacağı ve karşılaşmanın ertelenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

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