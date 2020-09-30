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'nin ilgilendiği 'dan dikkat çeken performans!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin ilgilendiği , geçen sezon 'de dikkat çeken bir performansa imza attı. Arjantinli kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde hücuma yaptığı katkıyla ön plana çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 19:46 Son Güncelleme: 30.9.2020 19:55 ABONE OL
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Emiliano Buendia'dan dikkat çeken performans!

Emiliano Buendia, 25 Aralık 1996 tarihinde Arjantin'in Mar Del Plata kentinde dünyaya geldi. 2009 yılında Cadetes de San Martin, 2010 yılında Real Madrid, 2011-2014 arasında ise FC Getafe gençlik kulüplerinde oynadı.

2015 yılında Getafe A takımına yükselen Emiliano Buendia, 2017 yılında 2.Lig takımlarından Cultural Leonesa'ya kiralandı. 2018 yılında kiralıktan dönmesiyle birlikte Norwich City tarafından 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında 5 yıllık sözleşmeye imza atmışt.

Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1,72 boyundaki Buendia, sağ ayağına hakimdir.

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NORWICH CITY'NİN ASİST KRALI!

Geçen sezon Norwich City formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan, şut pası veren ve çalım atan oyuncu Emiliano Buendia'ydı.

Maç: 36
Gol: 1
Asist: 7
Pas %: 80
Şut pası: 83
Çalım: 101
Hazırladığı net pozisyon: 9

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Emiliano Buendia'dan dikkat çeken performans!
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