Ozan Kabak’a 4 maç men cezası!

Alman Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, DFB'nin spor mahkemesinin rakibe sportmenliğe aykırı davranmaktan dolayı Ozan Kabak'a 4 maç men ve 15 bin euro para cezası verdiği belirtildi.

Ozan Kabak'ın ikinci sarı karttan kırımızı kart görmesinden dolayı bir maç oynamama cezası da aldığına işaret edilen açıklamada, 4 maç men cezasının kırmızı karttan doğan cezadan sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Ozan böylece Schalke 04'ün 5 resmi maçında forma giyemeyecek.

Ozan Kabak, Werder Bremen ile geçen hafta oynanan karşılaşmanın 26. dakikasındaki bir pozisyon sonrasında rakibine doğru tükürdüğü televizyon görüntülerinde ortaya çıkmıştı.

Ozan, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, rakibinden özür dileyerek tükürmeyi hedeflemediğini ve bilinçli bir hareket olmadığını ifade etmişti.

Schalke 04 1-3 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Ozan’dan olay hareket!